碩博士生看過來！彰化美術史專題論文祭出這個獎勵‧‧‧

彰化縣新修彰化縣志迄今發表地理志的自然地理篇，藝術史部分，官方陸續有推出美術調查。（記者劉曉欣翻攝）

2018-09-10 21:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕廣發英雄帖！彰化縣首創全國風氣之先，歡迎全國碩博士生，動筆來寫彰化美術史專題論文！

彰化縣文化局表示，每篇論文獎助2萬元，總獎金高達40萬元，有意參加的碩博士生，所提出的計畫審核通過後，先領取3成的獎助金，論文完成審查通過，再領取7成的獎助金，除了獎助金以外，也將舉辦論文發表會，並印製論文專輯，讓彰化美術豐碩成果，可以往研究論述之路邁進。

彰化縣是台灣歷史最悠久的縣治，從1723年、清代雍正元年建縣，迄今建縣295年，第一本由官方所寫的彰化縣志是在1836年、清朝道光年間所完成。

有鑑於此，縣府在2011年進行彰化縣志纂修工程，2014年完成「新修彰化縣志：地理志．自然地理篇」首篇新書發表會，新修彰化縣志全套共9志34篇，每篇單獨成冊，加上卷首、卷尾，總共36冊志書。

彰化縣文化局副局長郭秋君指出，新修彰化縣志部分，今年10月將發表17篇，分別為教育志3篇、人物志4篇，文化志4篇，社會志5篇，地理志1篇；其它部分，2019年預計發表政事志6篇，經濟志4篇，沿革志3篇，2020年預計發表藝術志3篇，以及卷頭、卷尾各1篇。