日月潭泳渡因颱延期？最快9/13定案 飯店業擬對策

日月潭萬人泳渡將於週末登場，惟山竹颱風屆時恐影響台灣，使活動增添變數。（資料照，記者劉濱銓攝）

2018-09-10 18:38

〔記者劉濱銓／南投報導〕山竹颱風逼近，預計週末影響台灣，但本週末9月16日就是一年一度日月潭萬人泳渡，屆時若颱風攪局，恐使泳渡延期，惟活動延期牽涉泳客住宿、國際選手機票，以及飯店與觀光產業等，南投縣政府對此不敢大意，除密切注意颱風動向，最快在13日（本週四）召開緊急會議研商延期或其他備案；飯店業者則說，目前未有泳客退房，但將研擬應變措施，原則上會保留訂房、延後使用，以便泳客繼續參與活動。

南投縣政府教育處表示，近期都有做內部討論，以因應泳渡可能遇到的颱風狀況，雖然只要達停班、停課標準，泳渡就會延期，但考量選手會提前到日月潭住宿，若一直拖到泳渡當天才宣布延期，將對民眾造成影響，因此將會提前在13日開會討論，盼將衝擊降至最低。

潭區飯店業者雲品酒店表示，目前尚無泳客退房，但若是颱風因素導致泳渡延期，會盡力協助住房調整，安排原訂房泳客入住，若部分泳客無法配合新的泳渡日程，也可以在未來3個月內做住宿日期的移動。

日月潭附近的飯店業者經典大飯店則說，近來持續關注颱風動向，並研擬應變措施，一旦活動宣布延期，原則上會保留訂房，待確定復辦時間後，再協助泳客住宿事宜，會全力協助民眾參與泳渡盛事。