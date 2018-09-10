仁愛鄉親愛國小9月上旬青楓就變紅 師生嘖嘖稱奇

仁愛鄉親愛國小的青楓，在9月上旬就整株變紅，師生嘖嘖稱奇。（王子健老師提供）

2018-09-10 20:01

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕以弦樂揚名國內外的南投縣仁愛鄉親愛國小，校園內1棵青楓今天整棵染紅，因近幾年青楓從未在9月上旬就染紅，且其身旁的楓香依然翠綠，讓全校師生嘖嘖稱奇。南投林管處表示，青楓變紅的條件較不嚴苛，只要整體環境偏乾、氣溫夠低，葉子就會轉紅。樹醫生蕭文偉則認為，這仍與氣候異常有關，青楓敏感地感受到而生理時鐘亂了。

仁愛鄉親愛國小由王子健和陳珮文這對夫妻檔老師，投注全部心力和財力推動弦樂，親愛愛樂弦樂團的實力，在去年維也納的國際青少年音樂節，勇奪弦樂合奏冠軍後更上一層樓。

該校的植物每天在優美弦樂聲中長大，王子健老師也不忘每天為這些植物澆水，而他在休了週休2日後，今天到校，發現有1棵青楓突然全部轉紅，驚喜地拍下照片放在臉書，網友說「羨慕啦！連環境都為你們效力！」，也有網友說「跑到加拿大魁北克沒有看到紅葉，原來紅葉在親愛！」，也有網友說「颱風來了先變紅，颱風走了就只剩樹枝！」。

王子健說，這幾年青楓不曾在9月上旬就變紅的，讓師生驚訝的是，青楓附近有好幾棵楓香，都還是綠綠的葉子，沒有想變紅的跡象。

南投林管處對於青楓整株染紅的現象表示，青楓轉紅的條件較不嚴苛，只要整體環境偏乾燥，或是氣溫夠低，兩個條件中有一樣，它就會變色。

林管處也說，青楓感受到環境偏乾和溫度降低，為避免水份蒸散過快，就會啟動保護機制，在葉柄產生離層，葉子內的葉綠素消耗完，胡蘿蔔素或花青素顯現，葉子就變成黃色或紅色，多年來僅今年提早變紅，是因植物都有其生理狀態，今年生理狀態與往年不同，因此才會今年9月就變紅。

至於同樣環境下的楓香沒有變色，是因楓香需要溫度更低才會變色。

台大實驗林管處樹醫生蕭文偉則說，其實這也是氣候異常，讓比較敏感的植物生理時鐘亂了，才會提早染紅。