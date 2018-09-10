風太大？彰化秀水百年老樹倒了 壓到2車

彰化秀水福大路百年老樹連根拔起，壓到旁邊的汽車。（取自臉書社團「愛秀水說秀水」）

2018-09-10 19:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕颱風還沒來，風力已經發威？

彰化縣秀水鄉福安村福大路的百年老榕樹，昨天連根拔起，壓到旁邊停放的自小客車，緊急砍除枝葉，讓受困可以離開現場，所幸沒有造成人員傷亡。

秀水鄉長梁禎祥表示，老榕樹長在土地公廟後方，枝繁葉茂，均位於國有財產署土地上，老榕樹因為被診斷出罹患「樹癌」褐根病，決定先行修剪枝葉，希望能夠保住老榕樹的生命，包商原本預計這幾天來修剪，沒想到還沒動工，老榕樹就已經連根拔起。

梁禎祥指出，由於有兩部車輛停在附近，也被倒下的老榕樹壓到受損，目前老榕樹只剩下樹幹部分，由於氣象預報山竹颱風來勢洶洶，將要求近日內整棵移除，避免造成更大的傷害，被樹木所壓的汽車都有向警方備案，將考慮尋求國賠。

秀水鄉代會主席陳文欣指出，福大路土地公廟旁的老榕樹，歷史悠久，主要是樹木生病，根部爛掉了，才會連根拔起。

彰化縣鹿港警分局秀水分駐所表示，因為老榕樹生病，現場有拉起紅線，也有公告提醒民眾樹木有倒塌之虞，樹木倒塌後，目前樹木枝葉均已砍除。

彰化秀水福大路百年老樹連根拔起。（取自臉書社團「愛秀水說秀水」）

彰化秀水福大路百年老樹連根拔起，壓到旁邊的自小客車。（取自臉書社團「愛秀水說秀水」）

彰化秀水福大路百年老樹連根拔起，壓到汽車後，緊急先砍除枝葉。（秀水鄉公所提供）

彰化秀水福大路百年老樹罹患「樹癌」褐根病，整棵樹連根拔起。（秀水鄉公所提供）