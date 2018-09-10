新北人口衝至399萬 汐止區持續成長突破20萬大關

新北市政府舉辦「住在新北、設籍新北」活動，全市設籍人口8月29日突破399萬人，今天舉辦第4波「滿千」抽獎，汐止區9月5日設籍人口突破20萬人，由市府副秘書長蕭旭岑頒贈5錢金元寶給第20萬名設籍的吳姓男嬰父親。（記者賴筱桐攝）

2018-09-10 17:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市人口邁向400萬大關，持續刷新全國紀錄！新北市政府推出「住在新北、設籍新北」活動，全市設籍人口8月29日突破399萬人，今天舉辦第4波「滿千」抽獎，共送出吉隆坡雙人來回機票、紫外線殺菌塵蹣吸塵器等144個獎項，其中最大獎機票由24歲楊富盛幸運抽中，他8月10日從台北市中山區遷入新北市新莊區；另外，汐止區9月5日設籍人口突破20萬人，由市府副秘書長蕭旭岑頒贈5錢金元寶給第20萬名設籍的吳姓男嬰父親。

蕭旭岑表示，8月13日舉辦第三波滿千抽獎後，設籍人口不到30天內就快速增加千人，汐止區順利突破20萬人口大關，成為新北市第9個擁有20萬人以上的行政區，顯示新北市的宜居環境深受市民肯定，未來各項重大建設陸續完工，距離400萬設籍人口的目標可望快速達成。

汐止區長徐開宇表示，近年市府在汐止完成橫跨基隆河的星光橋與汐止國民運動中心，加上台鐵汐止站、汐科站啟用後帶來的便捷交通，觀光景點方面有大尖山、五指山、新山夢湖、金龍湖等優美景致，生活機能完善、工作機會多，吸引許多民眾入籍，公所積極推動安全社區計畫，成為新北市第1個通過國際安全社區認證的地區。

汐止區設籍第20萬人是1位吳姓男嬰，吳父說，夫妻雙方都是汐止在地人，寶寶是第2胎，8月29日出生，9月5號辦理出生登記時，戶所人員告知寶寶是汐止第20萬人口，他感到意外又開心，對於新北市發放生育獎勵金及育兒津貼等措施給予肯定。

民政局長江俊霆表示，400萬人口第四波抽獎從3月7日至8月29日設籍新北市的6萬4062位市民中，抽出吉隆坡雙人來回機票、紫外線殺菌塵蹣吸塵器、微電腦微波爐、60吋液晶電視等144個獎項，累計送出823個好禮，還有市價457萬元的淡水套房及納智捷U5汽車等待送出，請民眾把握機會。