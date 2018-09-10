快來打卡！ 2米巨型燈籠現身屏東縣政府

屏東縣政府今天為巨型紅燈籠揭幕，並公開招募燈會志工。（記者邱芷柔攝）

2018-09-10 17:24

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為了迎接2019台灣燈會，屏東縣政府特別在縣府1樓大廳佈置一座高逾2公尺的巨型燈籠，及超過100個小燈籠營造出的燈海景象，屏東縣長潘孟安今天為巨型燈籠揭幕，並公開招募燈會志工，潘孟安表示，距離明年燈會倒數162天，各項工作緊鑼密鼓籌備，尤其需要1萬名志工加入服務，歡迎有意願的個人、團體一起見證台灣燈會30年。

屏東縣政府觀光傳播處指出，這座巨型燈籠直徑190公分、高逾270公分，完全以手工打造，由100顆小燈籠組成的燈海，每顆燈籠上都有不同的吉祥字，民眾只要在大燈籠展出期間，找到名字中任一字相符的小燈籠打卡，或是許下來年新希望，例如「美」、「旺」等字樣，上傳個人臉書並標記「#2019台灣燈會在屏東」，就可獲贈一份打卡禮。

潘孟安表示，屏東是台灣西部城市中，唯一沒有承辦過台灣燈會的地方，籌辦燈會是相當艱鉅的任務，除了要發揮創意，還要規劃讓人耳目一新的展演，因此縣府備感壓力，但同時也覺得相當榮幸，因爲適逢台灣燈會30年，更是屏東的第一次，因此希望號召縣民，不分行業、男女老少「攏來做志工」，一起創造屏東人的榮耀。

潘孟安說，縣府將根據過去承辦縣市的經驗，在招募志工後進行相關培訓，為了感謝志工參與，燈會期間志工皆享有意外保險、餐食、定點交通接駁、志工服務時數證明等，另服務時數滿額也會有專屬外套及紀念卡。

縣府也指出，明年台灣燈會經過縣府各組別近半年的密集討論與規劃，預計招募1萬名志工分別投入客服組、展演組、接待組、交通組、導覽組、庶務組、醫護組及環保組，目前已招募2260名志工，燈會志工報名自即日起至10月31日止，相關報名簡章資訊，可上屏東縣政府官網及屏東縣志願服務推廣中心網站下載，也可電洽08-7320982、08-7320984 或臉書搜尋「2019台灣燈會志工」。

屏東縣政府大廳的巨型燈籠直徑190公分、高逾270公分，完全以手工打造，還有100顆小燈籠組成的燈海，吸引民眾搶拍。（記者邱芷柔攝）