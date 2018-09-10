家管生活工作單純不會失眠？身心科醫師這麼解讀……

2018-09-10 19:43

〔記者王俊忠／台南報導〕別以為家庭主婦生活工作單純就不會失眠！

46歲C小姐是專職家庭主婦，因為承受照顧家庭丈夫、子女的情感壓力，連續好幾個月失眠、每到晚上難以很快入睡，因擔心吃安眠藥成癮，遲未就醫，直到症狀嚴重才找上台南市立醫院，身心科醫師評估協助調整患者身心，並建議服用無成癮性的褪黑激素受體促效劑（安眠藥），服用2、3週後就有明顯改善失眠效果。

市立醫院身心科醫師粟寧表示，因為C小姐失眠時間長達幾個月，他對患者設定半年的治療期間，提供藥物外也對患者睡眠行為進行調整，包括想睡覺時再躺床，不要沒事去躺床，不要提前用藥，遵從醫師指示睡前半小時再服藥，睡前半小時不要追劇，避免光線刺激。

粟寧醫師說，在他治療的失眠患者，家庭主婦是比例不低的失眠族群，每10名患者約有4名是家庭主婦，一般會以為家庭主婦生活、工作較單純，失眠症應較少上身，其實不然，家管者常承受照顧家人與來自娘家、夫家的情感壓力，以致影響睡眠，雖然每位家管狀況不太一樣，但大致可歸納狀況是缺乏家人的認同感，因為自己會覺得為家庭付出很多，卻得不到認同和成就感。

「過去常用的BZD安眠藥可能有副作用」，粟醫師說，他評估開給C小姐的褪黑激素受體促效劑是較新型安眠藥，能調解患者體內日夜節律、沒有成癮性，非管制用樂，較無副作用，唯一缺點是自費用藥、健保不給付。他建議失眠者藥物治療外，可從認知重建、睡眠限制、干擾控制與放鬆訓練等技巧來改善「睏袂去」的毛病。