故宮消防演練未達標 立委憂蹈巴西博物館覆轍

2018-09-10 17:44

〔記者林良昇／台北報導〕巴西里約國家博物館上週因嚴重火警，導致數百萬件文物付之一炬，立院國民黨團首席副書記長吳志揚指出，國立故宮博物院消防防範已連續未達標，最近一次的演練，在414人編組中更只有91人參加，在消防演練上做虛功，恐重蹈巴西大火覆轍。

吳志揚指出，故宮作為保存重要歷史文物、藝術品的機關，有著組織消防預警、滅火等「自衛消防編組」的初期應變義務，也需要擬定訓練辦法等規劃。同時，每半年至少應舉辦一次滅火、通報及避難訓練的演練，但故宮所訂的自衛消防編組訓練計畫，在人員參訓的門檻，設立上不僅有過低之虞，實際的消防演練更是連續有參訓數不足的嚴重缺陷。

吳志揚表示，以故宮北部院區為例，按故宮的訓練計畫，每次消防演練需有33%以上成員參與，除了過低之外，竟然還連續未達參與標準，而今年上半年度參加演練者81人，只佔編組人數387人中的20%；下半年度參加演練者91人，也只佔編組人數414人的21%。

吳志揚表示，參與人數過低顯示出故宮在消防演練的虛應、不經心態度，連替自己設置的低標都達不到，吳志揚認為，未來在納入訓練的人數比重，除要再提高之外，更呼籲消防署檢討對訓練成效不彰之機關，再增設究責配套的可能性。