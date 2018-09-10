熱血片》台灣電音新紀錄 國際DJ帶萬人狂歡下半年

2018-09-10 17:31

〔記者簡亭宇／台北報導〕今年國際指標電音活動ULTRA，上週六、日首度在台擴大祭典活動，將1600萬舞台與國際DJ人馬搬到台灣，讓台灣樂迷享有國際級的音樂享受，兩天的活動就創下3萬5千人以上的入場人數，開創台灣電音新歷史。

電子音樂近年逐漸受到國人喜愛與重視，也吸引國際活動來台演出，台灣主辦方Spunite斯邦奈南區辦公室負責人張畇澤表示：「今年活動升級國際規格，打造三個舞台並請到多位知名DJ，例如DJ Snake、Alan Walker、Marshmello棉花糖等，也有專為台灣DJ打造舞台，希望藉由活動讓電音不在停留在夜店印象，電音DJ也能與歌手創造出知名歌曲。」現場的民眾也搶著跟喜愛DJ的看板合照，甚至有人如追星般帶了許多周邊商品為DJ加油，瘋狂的程度可以見得電音在台灣越來越狂熱。

除了ULTRA以外，本周六日緊接登場的是英國來台的電音盛典奶油田音樂祭，這也是首度將活動擴大舉辦，邀請到百大DJ冠軍Martin Garrix來滿足台灣樂迷，另外年底11/10日也有大型的Arcadia電音活動，以大蜘蛛舞台造型聞名，讓知名DJ結合媲美太陽馬戲團的特技，並加上巨型火焰、3D投影、激光鐳射等，猶如一場大型的藝術表演。

今年大型電音活動增加，在推廣流行電音之外，也讓台灣DJ更有發展舞台，讓台灣音樂走向國際。