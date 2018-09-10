台中捷運綠線延伸至大坑 中市府：已送交通部審查

捷運綠線延伸至大坑段，G1站規劃在和平公園設置出入口。（記者黃鐘山攝）

2018-09-10 17:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運綠線今年底試運轉，2020年全線通車營運，市府規劃延伸大坑，交通局長王義川今日在市議會指出，預計年底交通部即將啟動審查，總經費約68億元，採高架化行駛，沿途經過2站，終點設在經補庫，市府有信心通過審查。

市議員謝明源表示，捷運綠線即將完工，將來若延伸至彰化及大坑，有助於台中市民運用大坑的資源，讓民眾可以便利前往登山，也幫助大坑的民眾提高當地的經濟利用價值，更提升捷運綠線的載運量，民眾對於捷運綠線延伸至大坑都相當期待。

他又說，交通與觀光密不可分，有便利的交通基礎更能有效帶動地區的觀光，民眾若能更方便前往大坑，甚至彰化也能直接搭捷運到大坑登山，一定可將努力多年的大坑觀光帶動起來，真正成為台中的陽明山，市府一定要全力爭取讓捷運綠線延伸至大坑。

王義川說，捷運綠線延伸至大坑的修正報告已送交通部審查，總經費約68億元，行經松竹路並採高架化行駛，沿途經過2站，終點站設在經補庫，捷運站下方將設置停車場，預計年底交通部將啟動審核工作，由於經費不算龐大，市府將積極爭取，有信心順利通過。

交通局表示，捷運綠線延伸至大坑工程，自G3（舊社）站向東沿松竹路布設至經補庫，全長2.49公里，建置2個車站，包括松竹路、軍福十六路口的G1站，以及松竹路、軍功路口的G2站。G1站定位為觀光旅遊站，G2站則為生活通勤站。

交通局說明，松竹路西側為重劃完成配回之私人可建築土地，「機130」用地為經補庫停車場，未來將規劃為新大線纜車場站，因此利用和平公園設置G1站出入口，全日運量預測11590人次；G2站因路口東北及西南側街廓內均有既有永久性建物，利用東南側廣兼停1用地及西北側農業區設置出入口，全日運量預測11520人次。