「68號星球」啟航！ 竹縣動漫教育中心啟用

國教署長邱乾國（左三）與新竹縣長邱鏡淳（右三）等站在體驗互動桌前，學習透過科技裝置體驗互動。（記者廖雪茹攝）

2018-09-10 16:45

［記者廖雪茹／新竹報導］「68號星球」啟航！新竹縣政府在新竹縣教育研究發展暨網路中心規劃「新竹縣動漫教育中心」今天啟用，國教署長邱乾國也出席參加，地方期待有效結合3D、AR及VR等資訊科技，落實科技領域課程的核心素養程式教育，讓數位動漫教育向下扎根。

新竹縣動漫教育中心今早由中山國小太鼓隊表演揭幕，縣長邱鏡淳與各中小學校長與會見證。學童們體驗各項科技資訊互動裝置，興奮之情溢於言表。邱鏡淳說明，動漫教育中心因地址位在竹東鎮中山路68號、主要聯外為東西向台68線快速道路，結合3D、AR及VR等元素建構，因而取名「68號星球」。除教育部補助800萬元，縣府也配合100萬元建置。

邱乾國致詞表示，12年國教新課綱重視跨領域學習，尤其是科技領域及藝術等，他在新竹縣看到成效，盼動漫教育中心啟用，讓新竹縣的科技產業更加蓬勃發展。財團法人資訊工業策進會所長蔡義昌表示，竹縣的科技硬體已到位，現在要提升軟體的作業系統工具，及學生的創造力。

教育處長劉明超表示，「68號星球」主規劃於教網中心第三研習室及1樓大廳，教育效益分為運用體感偵測技術、導入3D動畫製作流程、結合AR擴增實境技術等；在「星空劇場」中，利用電腦技術，可模擬出一個立體、高擬真的3D 空間，讓使用者穿戴特殊顯示裝置 （VR眼鏡）進入後，藉由控制器或鍵盤在虛擬的環境下自由自主學習。

此外，也規劃「達文西教室」（動畫創作教育），具備高繪圖運算能力晶片硬體設備，同時搭配R3創意工房，可進行AR/VR/MR 內容設計製作，提供師資培訓、教育訓練，以期培育更多動漫人才。

典禮活動並搭配東泰高中、闇橡科技、台灣微軟、碩陽科技、儀衡科技、財團法人資訊工業策進會、宇萌數位科技、米菲多媒體、愛迪斯科技等9個攤位，提供師生親身體驗課程。