中部百貨點燃戰火 砸上億預算促買氣

2018-09-10 16:23

〔記者張菁雅／台中報導〕百貨市場下半年度最受矚目的週年慶檔期即將開打，由於上半年業績持平，台中百貨業者在這波檔期各自投入上億元行銷預算，有業者光是會員禮就要送出5萬5000份。

廣三SOGO、中友百貨率先點燃戰火，均自13日起開放VIP預購，展開正面對決。

廣三SOGO週年慶在19日正式起跑，第一波活動至10月22日，除了祭出超過萬件以上超值商品來刺激買氣外，更針對卡友在首6日推出天天抽萬元活動，服飾、聯名卡也有加碼滿額送活動，並與「芬蘭國民精靈」嚕嚕咪合作，推出獨家限量來店禮。總經理孫士春表示，總計投入上億元行銷預算，預估整檔期業績可較去年同期成長2％至3％。

中友購物節緊接著在20日正式登場，至10月22日，將推出全館滿千送百、5波家族會員禮、品牌日再加碼、刷卡滿額禮等優惠，還能抽機車及智能按摩椅。中友百貨這次與時尚品牌odbo聯名推出會員禮，包括旅行袋、收納箱、時尚傘、收納籃、腳踏墊等，共5萬5000份，數量是百貨同業中最多，促銷預算達1.8億元，業績預估成長3.4％。

中友百貨店長許振立表示，今年度經過大幅度的樓層改裝，趕在9月上旬全數完工，引進多家主題餐廳，加上今年秋意來得早，是添購暖冬商品的時候，對購物節業績表現相當有信心。

台中大遠百週年慶則預計27日開跑，9月中旬起先展開一連串宣傳活動，包括網紅直播介紹商品、趨勢講堂、秋冬玩色變裝派對、動漫音樂節、百萬櫃姐誓師會等活動，以強化聚客力及造勢。