竹市寶山路實施調撥車道1年多 車流時速升至40公里

新竹市政府交通處去年7月底實施「寶山路調撥車道建置」計畫，實施1年多，不僅時速從33公里提升到40公里，交通事故也減少79%，改善幅度不少，將持續實施調撥車道計畫。（記者洪美秀攝）

2018-09-10 15:32

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府交通處去年7月底實施寶山路往竹科園區調撥車道建置計畫，實施1年多來，用路人已習慣寶山路上班時段「三進一出」的車流狀況，透過大數據分析，確實達到改善園區通勤狀況及車輛分流，交通事故也明顯減少79%，時速從33公里提升到40公里，車流改善狀況不錯，將持續實施「調撥車道」計畫。

新竹市府交通處去年7月實施「寶山路段調撥車道建置計畫」，依監測系統大數據資料顯示，累積eTag數據已有232萬筆，平均旅行速率是每小時40公里，進園區車輛不含機車上午尖峰約每日7600台；進市區車輛不含機車上午尖峰約每日2500台，但車輛速率已從時速33公里提升到40公里，平均通行車流量從計畫實施前的1小時3023輛增加25.7%到3800輛，提升寶山路通勤流量。

交通處表示，寶山調撥車道計畫是週一到週五，每天上午7點到9點的交通尖峰時段，將寶山路「二進二出」調整為「三進一出」，提升50%道路容量及1.5倍疏解率，目的是希望降低通行時間、減少壅塞，實施超過1年多，用路人已逐漸習慣，而寶山路段全年的交通事故也從130件降到27件，大幅減少79%，機車事故更降低達80%。

市府交通處表示，竹科從業人數超過15萬人，市府這幾年完成大學路51巷及高峰路110巷及光復路1段525巷拓寬工程，更進行光復路交通號誌時制重置等，目的就是要提升園區上班族交通順暢度，而寶山路調撥車道建置計畫，也是重要的關鍵與成果，讓進入寶山路通往竹科上班的上班族，能減少車旅時間，並提升車輛順暢度。

交通處長倪茂榮表示，寶山路是進入園區主要幹道，尖峰時刻車流龐大，雙線道路幅難以負荷，但實施「寶山路段調撥車道建置計畫」後，車況改善許多，調撥車道實施期間，交通處與警察局、科管局與保警中隊，會實施聯合勤務，在寶山路200巷、十八山入口、高翠路口、452巷口導引、指揮；並派員在各路口監測，確認車道調整、管制時制、電子告示牌等標示清晰、運作無誤，將會持續實施調撥車道計畫。