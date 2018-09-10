野放公媽？祖先牌位棄草叢 命理老師：對後代子孫不利

疑似遭人丟棄在草叢的祖先牌位，上面寫有「堂上陳姓歷代祖考妣之神位」。（記者陳建志翻攝）

2018-09-10 15:20

〔記者陳建志／台中報導〕離譜！台中一位廖姓男子，今天在臉書社團《大里人聊天室》貼文，照片中可以看到一個寫有「堂上陳姓歷代祖考妣」的牌位放在竹製的謝籃裡，前面還放了一個香爐，疑似被後代子孫直接丟棄在草叢裡，網友看到都覺得很離譜，紛紛留言「誇張！會有報應！」、「這是野放公媽的意思嗎？」命理老師直言此做法，對後代子孫有非常不好的影響。

貼文的廖先生，今天上午在大里內新國小附近的一處草叢發現這個被丟棄的牌位，覺得很誇張，在臉書社團《大里人聊天室》貼文「陳家子孫們！你可以不孝！可是你也不要造成別人的困擾好嗎？覺得不爽拜是你家的事情！你可以請到百姓公吧！不然自己用金紙燒掉吧！」。

網友看到紛紛留言：「這是野放公媽的意思嗎？」、「真害、忘本忘祖真的很不好、感覺有點恐怖」、「夭壽喔，沒誠意拜就好好處理就好了，何必這樣」、「如果不想祭拜，可以去一些塔廟，可以長年安奉，不是丟掉就沒事了。」

命理老師陳興旺表示，祭拜祖先是做人最基本的倫常，將祖先牌位任意丟棄，祖先將無人祭拜，對於後代子孫有非常不好的影響，子孫做什麼事情都不會順利，是非常不可取的行為。