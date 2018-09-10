本週恐遇雙颱接力 賴清德勉氣象局提供最正確的預報

行政院長賴清德10日下午視察中央氣象局，聽取熱帶性低氣壓及山竹颱風動態情形。賴院長現場指示各單位要嚴陣以待，做好預防措施。（記者羅沛德攝）

2018-09-10 15:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣本週恐面臨雙颱接力，中央氣象局預估，位於巴士海峽附近的熱帶性低氣壓今明兩天有機會增強為颱風影響台灣，中度颱風山竹也有機會增強為強颱，在週末對台灣造成威脅。

行政院長賴清德今天下午前往中央氣象局聽取簡報表示，有鑑於先前南部大水和北台灣前幾天遭暴雨來襲，這次熱帶性低氣壓和山竹颱風來襲相關單位應做到預防性撤離和部署，他並勉勵氣象局同仁做到最正確、最即時的預報，並將氣象資訊傳達給每一位民眾知道。

賴清德表示，有鑑於熱帶低壓西南氣流在南台灣造成嚴重災情這兩天北台灣也有大雨，台灣承受雨量非常多，據氣象局的預報顯示，熱帶低壓也要往台灣南部經過，尤其今晚開始雨勢會越來越明顯，山竹颱風14日到16日也會影響台灣，他勉勵氣象局要做到三件事情：第一，提供最正確預報，包括路徑、雨量或降雨範圍。第二，提供最即時的預報，因為科技越來越發達，氣候變遷問題也越來越嚴重，相關單位應隨時提高警覺、提供最新訊息供民眾應用。第三，不只要將最新氣象資訊提供給政府，也要兼顧各行各業的民眾。

賴清德也要求，交通部、經濟部及相關部會嚴陣以待，與縣市共同合作，做到預防性撤離和超前部署。

中央氣象局預報中心主任呂國臣表示，今年副熱帶高壓偏北，且季風低壓槽強，環境有利於熱帶擾動發展，且路徑幾乎都往北偏，截至目前為止，今年已經有22個颱風生成，但只有1個颱風侵台，2個熱帶低壓登陸。呂國臣說，位於巴士海峽附近的熱帶性低氣壓今明兩天將朝西南西方往巴士海峽前進，預計進入巴士海峽以後，明天上午有機會增強為輕度颱風，一旦生成，可能會發布海上和陸上颱風警報。

氣象局預估，該熱帶性低氣壓目前位於台灣東南方海面上，預計今天下午到明天上午會最接近恆春半島，因此恆春半島、花東今明兩天都有局部豪雨發生機會，估台東山區、恆春半島累積雨量可達150到300毫米，且要注意沿海強陣風。

至於山竹颱風，呂國臣表示，山竹目前仍持續往西邊移動，並維持中度颱風，未來路徑風切還小、且海水溫度高，有機會增強為強烈颱風，暴風圈範圍也會擴大，預計將以通過巴士海峽到東南部陸地機率最高，15、16日影響台灣最明顯，東部及恆春半島將首當其衝。若路徑偏北至花蓮，則有可能影響到北部及西半部，不過該路徑機率較低

氣象局提醒，雖然山竹週末才會影響台灣，不過13日起各地沿海就會出現長浪；此外，目前距離颱風來襲還有5天，預報仍有不確定性，氣象局將隨時提供最新天氣資訊。