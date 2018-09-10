綠能屋頂全民參與 南市招商籲創雙贏

2018-09-10 14:42

〔記者王涵平／台南報導〕南市首案「綠能屋頂全民參與」，經發局公告招商至10月2日止，藉由營運商與民眾合作發展光電，進而帶動地方發展，創造雙贏。

南市經濟發展局表示，「民眾零出資、政府零補助」的方式推動「綠能屋頂全民參與」推動計畫，由市府遴選適當營運商來協助民眾設置屋頂太陽光電系統，有意願設置綠能屋頂的屋主，可免出資將屋頂「出租」給營運商參與改造，而營運商長期維運達20年，提供至少10%躉購費率回饋金給民眾；另外回饋3%的躉購費率給地方政府，以成立綠電發展基金來支持綠能及鄰里建設。

經發局指出，以一般家戶30坪屋頂、設置10瓩計算，每月平均約可獲得653元回饋金，相當於小家戶每月平均330度的電費，形同可不必繳電費。 此外，綠能屋頂可提升屋頂結構安全，隔熱效果也變好，還能解決漏水問題，更能美化屋頂市容景觀；太陽能為潔淨能源，裝設綠能屋頂對改善空氣品質、穩定電力供應也有很好效益。

「臺南市政府辦理新市區『綠能屋頂全民參與』區域營運商遴選招標公告」公告至10月2日止，招標文件及相關條件資格可至南市經濟發展局\文件下載\能源科（http://www.tainan.gov.tw/tn/economic/download.asp?nsub=G1A300）查詢下載。