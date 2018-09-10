山竹颱風攪局 日月潭萬人泳渡是否如期舉行受關注

山竹颱風攪局，恐影響日月潭萬人泳渡活動能否如期舉行。（檔案照，南投縣政府提供）

2018-09-10 14:37

〔記者張協昇／南投報導〕一年一度的日月潭國際萬人泳渡活動，即將於16日舉行，惟已轉中颱的山竹颱風來勢洶洶，屆時可能影響台灣，是否如期舉行，引發參加者關注。南投縣政府表示，正與氣象局保持密切連繫，由於山竹颱風路徑12日週三會較明確，若直撲台灣，縣府考量逾兩萬名參加泳渡民眾安全，擬13日週四召集相關單位開會研商是否延期。

南投縣政府教育處表示，邁入第36屆的日月潭國際萬人泳渡活動，歷屆只有2005年因受卡奴颱風影響延期兩週舉行，未料延期後又遇龍王颱風，考量若再延期因水溫太低不適宜泳渡，當年泳渡活動因而取消。

縣府教育處指出，因參加泳渡活動者多達兩萬多人，除有國內民眾外，還有來自全世界44個家的1148名外國泳客，多數參加者恐早已訂好住宿飯店及機票、車票，一旦延期，影響層面相當大，因此待山竹颱風路徑較明確時，縣府會召集相關單位開會研商是否延期，若真的要延期，也會儘速通知參加者。

教育處人員指出，依照往年經驗，泳渡活動必較怕打雷，若雨勢及風勢不大，應不至影響泳渡進行，若泳渡當天才出現劇烈天氣變化，評估後認為不適宜泳渡時也會暫緩進行，以確保泳客安全為活動舉行的最高指導原則。