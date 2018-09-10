促進觀光 板橋直達九份金瓜石公車今開通

新北市政府與台北汽車客運股份有限公司合作，闢駛「965板橋─金瓜石」快速公車，今天（10日）起通車營運。（記者賴筱桐攝）

2018-09-10 14:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市九份、金瓜石是國內熱門旅遊景點，近年國際觀光客以倍數成長，但當地聯外公共運輸仍不普及，為促進觀光，新北市政府與台北汽車客運股份有限公司合作，闢駛「965板橋─金瓜石」快速公車，今天（10日）起通車營運，對通勤、通學族更便利，對於促進觀光有正面助益，預估初期每月將載運3萬名旅客人次。

台北客運董事長李博文指出，965「板橋─金瓜石」快速公車路線，由捷運府中站發車，經板橋縣民大道、華翠大橋、台北市艋舺大道、中華路、北市市民大道、國道1號、台62線快速道路，抵達瑞芳、九份、金瓜石，沿途增設捷運府中站（府中路）、板橋公車站、萬華車站、捷運西門站、中華路北站、捷運北門站、瑞芳火車站、金瓜石（黃金博物館）等26個站位。

李博文表示，965快速公車單程行車時間約80分鐘，路線採雙向對開，發車時間平日上午6點至晚間9點，假日上午7點至晚間9點，平日58班次、假日72班次，發車班距平日尖峰時間30至40分鐘、離峰40至60分鐘，例假日30至40分鐘一班，全程採六段票收費，通車初期將以固定時刻表發車。

新北市交通局局長王聲威表示，過去從板橋前往九份旅遊的民眾，或是瑞芳地區前往台北市的學生及上班族，無論搭乘客運或火車，皆須轉乘公車，至少需耗時90至120分鐘以上，965快速公車路線開通後，瑞芳地區民眾只要60分鐘可達台北市西門町或捷運機場線A1站，80分鐘可達板橋，不但一車直達、人人有座位，而且民眾可持雙北1280月票搭乘，並享有公車、捷運雙向轉乘優惠。