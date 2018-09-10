台南4大月老廟加持 終結孤單去路跑

第四屆《永保安康半程馬拉松》公益路跑今年以終結單身為主題，選在11月11日光棍節舉辦，並找來台南四大月老廟合作，希望幫單身跑者牽紅線。（記者萬于甄攝）

2018-09-10 14:22

〔記者萬于甄／台南報導〕第四屆《永保安康半程馬拉松》公益路跑今年在南科樹谷園區辦理，以終結單身為主題，選在11月11日光棍節舉辦，並找來台南四大月老廟合作，推出路跑加持御守幫大家牽紅線，希望單身者即刻終結孤單，有姻緣者則早日終成眷屬，報名從即日起至9月27日止。

今年《永保安康半程馬拉松》公益路跑由南科贊美酒店主辦，以「終結單身」為主題，推出3大特色活動，像是與台南4大月老廟合作，推出限量版的路跑加持御守；活動的前一天將為參賽者規劃一場「跑者聯誼派對」牽紅線。

此外，活動當天跑者可PO出自己最美麗的照片，邀請網友來按讚，獲得按讚數最高的參加者，可獲得一份神祕大禮，主辦單位今年希望透過一系列的活動，促成跑者間的佳偶。

《永保安康半程馬拉松》公益路跑可分為4組別，包含21公里半馬組、10公里挑戰組、6公里健康組、1.5公里兒童休閒組，即日起受理報名至9月27日止，報名費從700元至900元不等，沿途路線以樹谷園區為起點，行經南科與樹谷園區主要幹道，跑者可欣賞南科園區湖景風光。

主辦單位表示，今年賽事亦結合公益，活動盈餘將提撥20%贈與華山基金會與憂鬱症關懷協會，希望將活動意涵向外延伸，不僅提倡大眾身心靈健康，幫助在地有需要的關懷戶，也邀請全國跑者一同愛健康、牽紅線、做公益。