大阪關西機場估14日恢復 現僅這家航空公司飛台灣

2018-09-10 14:02

〔記者陳宜加／台北報導〕日本大阪關西機場預計14日恢復國際線，目前僅開放部分航班起降。華航、長榮9月13日前大阪航班仍全數取消；其他有營運台灣─大阪航線的航空公司中，除了以關西機場為基地的樂桃航空航班現已全面恢復正常，其餘也仍全數取消。

燕子颱風重創日本大阪，關西機場尚未復原。航空業者透露，第一航廈受損嚴重，尚未修復完成，以優先恢復國內線運作為主，目前國際線僅部分航班起降；第二航廈影響較輕微，航廈專屬的樂桃已恢復正常。

樂桃指出，目前大阪航班已恢復正常，包括飛往台灣航班，但大阪─首爾航線停飛至9月13日。其他外籍航空部分，酷航9月11日高雄─大阪航班取消；香草航空、國泰航空9月12日前台北─大阪航班也全數取消。

業者透露，關西機場協調各家航空公司，陸續開放國際航線，仍須待機場方面通知。我國籍的華航、長榮原宣布停飛大阪至9月11日，但今天已雙雙宣布，9月13日前，桃園、高雄出發的大阪航班，仍全數取消。

不過，根據日媒報導，經日夜抽水搶修，關西機場目前預定14日重啟第一航廈南側作業。在此之前，華航旅客可經由高松或名古屋進入大阪，13日桃園─名古屋航班放大機型，以747-400執飛；長榮則持續選定桃園─成田航班放大機型，以777-300ER機型執飛。