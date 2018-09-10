海內外台大人請願重啟遴選 葉俊榮透露「是助力」

台大校長遴選發生程序嚴重違法，爭議不斷，台大教授賀德芬（左五）等人到教育部遞交陳情書呼籲教育部長應廢止郭大維代理台大校長並重啟台大校長遴選。會中由教育部主秘朱楠賢（左三）代部長接收陳情書。（記者王藝菘攝）

2018-09-10 13:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選案延宕至今，海內外台大人再度集結，10天內召集近2百人發動請願，要教育部撤換郭大維、重啟遴選，今天更由中研院士、資深教授及醫師等與教長葉俊榮見面，醫師周松男透露，葉稱請願團溫暖，並可對未來採取的動作「是助力！」

台大名譽教授賀德芬、台大醫院婦產科醫師周松男、中研院士周昌弘、總統府資政吳澧培等人眼見台大校長遴選案喧鬧至今難息，已耗費太多社會資源，決定發動海內外連署請願，10天前展開行動，就號召海外160人、國內近40人參與連署，不少是台大資深教授、資深醫師及社會知名人士等。

請願內容直指，台大遴選程序嚴重違法，代理校長郭大維也操控校務會議，箝制意見不同者的發言等，陷台大與教育部對立，造成台大聲譽及實質損害，殃及高教發展，認為郭已不適格，要教育部撤換郭，並指派其他代理，重新展開台大校長遴選工作。

今天更由周松男、賀德芬等人領團，帶著請願書進入教育部內，和教長葉俊榮見面，周松男表示，雙方面談超過1小時，葉俊榮很聽請願團的話，也說請願團「很溫暖」，更給其接下來要採取的動作是「助力」，會斟酌各方面意見，同時想找郭大維、陳維昭等人再「講一些話」，時間則不希望永遠無限期拖下去。

周松男說，請願團也建議葉，不能拖太久，此事已把台灣社會資源都浪費掉，台大代理校長已超過1年2個月，恐是金氏世界紀錄，對於葉將採取行動，感到很好，若未來葉要找陳維昭，也願意陪同，畢竟輩分上自己是前輩，也知悉陳維昭當初民選校長的情形。

另，有關台大向行政院提請訴願，質疑教育部指導台大校長遴選，但外傳葉俊榮不願答辯，要放水訴願，周松男則說，有跟葉俊榮詢問，葉回答，自己揹了黑鍋，事實上教部已準備好訴願答辯，想簽隨時都可以簽，沒有放棄答辯。