3C維修員被資遣 改受訓太陽能光電技術 3年後升副總

林志明四年前被公司資遣，參加職訓開創事業春天。（雲嘉南分署提供）

2018-09-10 13:23

〔記者萬于甄／台南報導〕今年41歲的林志明，4年前遭資遣後面臨事業危機，但因看好太陽能光電產業，參加勞動部雲嘉南分署開設的「太陽能光電技術應用班」職訓課程，學習配電、組裝太陽能板，結訓後磨練三年，現已成為專業太陽能系統規劃公司副總經理，薪水更是翻了三成。

林志明表示，雖然自己只有高職學歷，但從事電腦設備維修業10多年，4年前突被公司資遣，雖面臨事業危機但他仍樂觀以對，參加職訓計畫轉換跑道，起初配線圖、配電、配管、組裝太陽能板都不懂，一切彷彿都很陌生，結訓後才慢慢精通，也從業界基層開始「打功夫」。

如今，林志明已是專業太陽能系統規劃公司副總經理，他笑說「只要有心，就能創事業第二春」，非本科系不是踏入產業的障礙，林志明也鼓勵，只要設定好目標，好好學、增加工作經驗，不怕沒有機會，尤其太陽能光電具有專業性，加上有政府政策推動，業界求才若渴。

政府近年來積極推動綠能相關產業，像是鼓勵辦公廳舍大樓頂樓、掩埋場、農舍屋頂等裝設太陽能光電，讓太陽能光電專業技術人才供不應求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署也連兩年加開「太陽能光電技術應用班」，顯見產業人才需求孔急。

因應趨勢，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今年與崑山科技大學合作，開設「太陽能光電班」職前訓練課程，預計10月1日開班，有興趣的民眾可洽台灣就業通或崑山科大推廣教育課程資訊網查詢。