政府官網亂報價打亂文旦行情？ 議員批：根本是「豬隊友」

柚農許明舜表示，柚子甜度10度以上才是禮品，10度以下是水果，價格有天壤之別，應該把甜度標示清楚。（記者林國賢攝）

2018-09-10 13:23

〔記者林國賢／雲林報導〕斗六文旦上市，柚農全力行銷，農糧署日前委託雲林縣政府在官網張貼單一合作農場訂購資訊，售價遠低於市場行情，柚農強烈反彈，雲林縣議員王又民抨擊根本是「豬隊友」。

雲林縣長李進勇表示，該農場是由農糧署媒合銷售的農場，才會在官網放上訂購資訊，但官網訂購資訊太單一，確實可能引起誤會，已要求撤除，縣府會極力為農民行銷推廣。

斗六文旦品質優，是許多消費者訂購首選，但縣府官網提供斗六某合作農場的文旦訂購資訊，優級文旦10台斤禮盒只要450元、特級也只要500元，造成斗六農民不滿，官網只有單一廠商價格，又低於市價，已打亂文旦市場行情。

王又民說，斗六文旦成本每台斤至少50元左右，文旦定價依照甜度區分，基本入門款每台斤大約都從50、60元起跳，官網訂購資訊沒標示甜度，又低於市價行情，很多農民向他陳情，表示消費者以官網售價質疑文旦價格，已嚴重影響銷售。

柚農許明舜指出，柚子10度以下是水果，10度以上才能稱為禮品，斗六鎮北文旦以甜度訂價已行之有年，嚴格篩選行銷，專攻頂級禮品市場,打出品牌知名度，像今年14度柚子每台斤300元，且已經完售，13度也所剩無幾了。

至於縣府官網所提供資訊，他推測應該是10度以下的「水果」非「禮品」，縣府應該註明清楚，以免造成誤會。

斗六第10果樹產銷班長朱清輝表示，斗六文旦已具國際知名度，他的果園今天就有日本遊客專程慕名而來品嘗，政府在官網提供低廉售價，班員相當生氣，一年辛苦被打亂，更可能傷害辛苦建立的斗六文旦品牌。

縣議員王又民抨擊政府官網標示不清，又低於市價，破壞文旦市場行情。（記者林國賢翻攝）