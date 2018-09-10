鳳梨酥+芒果乾 山上農會中秋禮盒混搭風

山上區農會今年首度推出鳳梨酥與芒果乾的混搭禮盒（右），深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

2018-09-10 13:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕鳳梨與芒果都是台南市的知名產業，山上區農會今年首度加工結合，限量推出在地鳳梨酥與芒果乾的混搭中秋禮盒，兩種特色，一次品嚐，深受歡迎，訂單湧入，正加派人手趕貨。

山上區農會推廣部主任張益瑞表示，自家的水果酥系列產品，都是純手工製作，包含古早味與純原味的2種鳳梨酥，以及芒果酥、桑椹酥、柚子酥等，遠近馳名，每年中秋節，供應量近15萬顆，相當熱門。

為創新行銷，今年首度將鳳梨酥混搭芒果乾，推出組合伴手禮，限量3000盒，訂單絡繹不絕，工作人員全力趕製、供貨。

農會總幹事許弘霖指出，為了讓加工作業能永續經營，特地成立的田媽媽水果酥烘焙坊，目前動員15名人力，以因應市場需求。

許弘霖強調，烘焙坊的成立，主要是落實中央創造農村婦女第二春的政策，讓在地鄉親有增加收入的機會，一起推廣山上的產業特色。

許弘霖說，推出的伴手禮，一直深受消費者喜愛，去年更獲得了市政府衛生、品質優良首選的肯定，由於已建立口碑，在各業界多因淹水災情，銷量減少的情況下，今年訂單反而成長，更感謝農政單位的輔導，並協助推廣。