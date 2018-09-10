星宇航空運籌中心動土 估創造6萬就業機會

2018-09-10 13:10

〔記者陳宜加／台北報導〕緊鑼密鼓準備於2020年開航的星宇航空，運籌中心今天正式落腳於遠雄自由貿易港區，未來將由第一線作業單位進駐，包含機師、空服員、維修、地勤等，預估將增加6萬個就業機會。

星宇宣布，運籌中心正式落腳於遠雄自由貿易港區「航翔路1號」，今天舉行興建工程動土典禮，由桃園市長鄭文燦、星宇董事長張國煒、遠雄自貿港區董事長葉鈞耀主持，與現場嘉賓共同祈福工程順利、圓滿。

星宇表示，運籌中心緊鄰桃園機場，為桃機公司與遠雄以BOT方式合作興建，佔地2340坪，預計2020年7月底完工；樓層規劃為地上10層、地下2層，樓地板總面積約1萬5800坪。完工落成後，星宇將安排第一線作業單位進駐，包含飛航機師、空服員、機務維修、運務地勤及企業安全等；此外，機組員報到中心、航機24小時監控中心及空地勤人員訓練中心也將設立於此。

星宇預計明年初開始招募機師、空服員與地勤人員。張國煒表示，運籌中心為星宇穩健成長的重要基石，更是邁向國際的一大步，不僅將成為擘劃全球運營的核心，也是飛航組員教育訓練重鎮，將執行最高規格且嚴謹的訓練，培養專業航空人才，維護飛航安全。

星宇指出，運籌中心將引進先進訓練設施，包含全動態模擬機、服務訓練模擬艙、緊急程序訓練模擬艙、滅火訓練模擬艙、艙門訓練器與各式訓練教室，預估未來每年可訓練2500名空地勤人員投入第一線單位。

星宇也預估，進駐可望為桃園創造可觀周邊效益，據統計，在亞太地區投入1名航空業人力，約能創造7.69個周邊產業工作機會。星宇規劃未來10年內招募至少8000名員工，估計將可增加當地約6萬個就業機會。