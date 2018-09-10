救國團與澎湖縣政府簽約 提供澎湖就醫民眾第二個家住宿優惠

2018-09-10 12:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府繼醫療策略聯盟、釣遊及醫療醫師進駐，解決醫療資源不足問題後，現又將關心區塊轉移至前往台灣本島就醫轉診住宿問題，今日由澎湖縣長陳光復、中國青年救國團主任葛永光完成簽約，提供就醫澎湖民眾住宿優惠。

今日的簽約儀式，由縣長陳光復率同縣府一級主管團隊、五鄉一市衛生室護理長、副議長陳雙全、議員蘇陳綉色，與中國青年救國團主任葛永光、團務委員蔡萬生、許南豐、謝乾坤、救國團澎湖青年活動中心總幹事楊宗翰完成簽約儀式，三總澎湖分院院長張芳維、惠民醫院院長韓國乾則到場觀禮。

陳光復表示，澎湖每年約有14000人次轉診赴台就醫，再加上陪同親屬約有2萬人次，親屬因一時匆忙，無法事先安排住宿等問題，不僅相當費時，同時也耗費金錢，現在只要出示澎湖醫療院所開立「澎湖縣嚴重或緊急傷病縣民轉診就醫交通費補助申請表」或「全民健康保險轉診單」，就能享受救國團提供的住宿優惠。

葛永光表示，成立66年的中國青年救國團，一直是政府組織，不分黨派、不分顏色服務民眾，此次提供劍潭海外青年活動中心及高雄澄清湖水漾會館，其中劍潭海外青年活動中心典雅套房定價2380元、專案優惠600元、典雅4人房定價3680元、專案優惠價2000元；高雄澄清湖水漾會館溫馨套房定價2000元、專案優惠價500元、精緻4人房定價3500元、專案優惠價2000元。