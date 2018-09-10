太平山蹦蹦車今試乘 19日復駛

太平山蹦蹦車將在19日復駛。（記者林敬倫攝）

2018-09-10 13:01

［記者江志雄、林敬倫／宜蘭報導］停駛6年的宜蘭縣太平山蹦蹦車將在19日復駛，羅東林管處今天宣布，復駛日當天，搭車遊客可獲贈限量連號紀念車票與蹦蹦車文創紀念品，另本月底前票價5折優惠，全票180元，優惠價90元。

太平山蹦蹦車復駛在即，羅東林管處今天安排森林志工、媒體上山試乘，列車從太平山車站開往茂興站，單趟3公里約20分鐘車程；一名試乘志工說，行進過程感覺比以前平穩，更加舒適，暌違6年，再度見到蹦蹦車馳騁山林，內心激動難以形容。

蹦蹦車復駛典禮「蹦然心動的邀約」，訂於19日上午10點舉行，11點發售當日下午12點半、1點半、2點半、3點半車票；羅東林管處育樂課長吳思儀說，蹦蹦車復駛後，一年車票收入有2000多萬元，為太平山周邊的部落、民宿帶來可觀商機，

蹦蹦車上午7點半從太平山站發出首班車，每小時一班，去程末班車2點半，一天8個班次，暑假每天下午3點半加開，6月、9月例假日也有一列加班車，每個列車有10節車廂，每節車廂可搭乘9人，一列最多容納90人。

票價方面，平日、假日均一價，一張車票包括去程與回程，全票180元，120元優惠票適用於3到12歲兒童、65歲以上長者，3歲以下兒童、身心障礙者免票。

羅東林管處今天安排森林志工,媒體試乘蹦蹦車。（記者林敬倫攝）

蹦蹦車太平山車站古色古香。（記者林敬倫攝）