「漆遊．記」精選百件漆器文物 共譜臺灣生活工藝變遷軌跡

高史博策畫「漆遊．記─典藏漆器特展」，引領民眾穿越時空，尋訪與品味漆器工藝在臺灣發展軌跡。（記者黃佳琳攝）

2018-09-10 12:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市歷史博物館在設館20週年之際，精選百件藏品，以時空演進為軸線，全新策畫「漆遊．記─典藏漆器特展」，引領民眾穿越時空，尋訪與品味漆器工藝在臺灣發展軌跡。

高史博指出，明清時期臺灣不產漆，漆器大部分自中國輸入且價格昂貴，僅有望族、廟宇或民間祭祀、嫁娶時才使用，1921年日本總督府在臺中州成功種植越南種安南漆樹。

1928年山中公被聘為臺中市立工藝傳習所主事，更首創結合臺灣民情、原住民圖騰、生活體驗等主題的「蓬萊塗」漆藝技巧，使「蓬萊漆器」蔚為時代潮流紀念品，奠定臺灣漆藝發展基礎，入門弟子陳火慶、傳習所學生王清霜、賴高山被稱為臺灣漆藝界三巨擘。

即日起至明年2月底的「漆遊．記─典藏漆器特展」分三大主題，「漆的具現術」介紹生漆如何轉變為漆器的過程；「飄洋過海的漆」介紹臺灣漆器發展史與臺灣漆藝界重要影響者如山中公、陳火慶、王清霜、賴高山；「漆漆小日子」呈現生活樣貌與文化內涵，精選百餘件常民文物，並可一睹五件指定為高雄市一般古物的漆器藏品。