台南佳里永昌宮 發表趙子龍銅雕第二版、限量紀念酒

佳里區子龍里永昌宮發表主祀神明三國勇將趙子龍的銅雕第二版「智勇雙全」（右二）和限量紀念酒（左），第一版銅雕（右一）製作34座。（記者楊金城攝）

2018-09-10 12:57

〔記者楊金城／台南報導〕台南市佳里區子龍里永昌宮今天發表主祀神明三國勇將趙子龍的銅雕第二版「智勇雙全」和限量紀念酒，宗教與藝術結合，到明年9月9日前都可以向永昌宮認購收藏，每座銅雕6萬5千元。

永昌宮奉祀主神趙子龍，是全台首座子龍廟，廟內開基趙子龍神像已有327年歷史，永昌宮俗稱子龍廟，里名也因信仰取名子龍里，相當特別。

擔任永昌宮主委的里長謝清安說，永昌宮每3年將發表1款趙子龍銅雕，預計以15年出版6款銅雕給信徒及民眾結緣收藏，3年前第一版「凜忠常勝」製作34座銅雕，今年第二版「智勇雙全」趙子龍銅雕再次委請名師蕭任能塑造，第一批先製作15座，編號第一號銅雕敬獻給廟方收藏，以感謝祂有如三國時代般神勇護國佑民。

蕭任能塑造第二版趙子龍銅雕，從構思、泥塑、討論、定案、開模、灌銅、修飾及上漆，共耗時3年時間才完成，銅雕成品長35公分、寬25公分、高46公分、重10.5公斤，趙子龍英姿栩栩如生。

趙子龍限量紀念酒則生產566瓶，永昌宮秘書林昆德說，由蘇格蘭班瑞克酒廠2005生產，2017年裝瓶，紀念酒每瓶收藏價2500元。

此外，書法名家林佳穎今配合銅雕書寫「智勇雙全」裱褙，敬獻廟方收藏。

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