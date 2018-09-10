邀千人「弄獅、打拳頭」 西螺七崁武術嘉年華15日見

西螺七崁武術文教基金會邀請大家15日一起到西螺大橋「弄獅，打拳頭」。（記者林國賢攝）

2018-09-10 12:44

〔記者林國賢／雲林報導〕傳承西螺七崁武術文化，雲林縣西螺七崁武術文教基金會15日將於西螺大橋舉辦「西螺七崁武術大型嘉年華」，邀請近20年學習過七崁武術的朋友「弄獅．打拳頭」，品嚐西螺優質農特產品。

「喝！」西螺鎮安定國小今天上午有場別開生面七崁武術表演，武術師父程文雄、張岸誠、廖信義、廖春茂打起套路虎虎生風，開口獅操演栩栩如生，掌聲不斷。

雲林縣議員李明哲表示，今年以「弄獅．打拳頭」為主題，號召近20年來在學校或社區共同參與七崁武術綜合套路的青年學子、社區與武館師父，齊聚西螺大橋一起表演千人大展演，分享給全國武術愛好者。

文教基金會總幹事林宜廷說，武野館、振興社與勤習堂，是西螺七崁三大武術系統，發展都已超過百年，是台灣武術極為寶貴的文化資產。

林宜廷說，15日活動設定為「武野館日」，武野館發源於詔安色彩最濃厚的「尾崁」港尾，最為人知的特色就是布雞拳、開嘴獅與毒藥「響馬丹」，當天將有精彩演出。

李明哲說，當天除武術表演後，也會展出西螺在地優良廠商農特產品展售，並準備2000多份「滷肉飯、鹹菜鴨」提供鄉親品嘗。