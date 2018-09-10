文心路人行道「會呼吸」 中市府強化海綿城市

2018-09-10 12:23

〔記者張菁雅／台中報導〕近年來瞬間強降雨機會愈來愈高，台中市政府打造「海綿城市」，加強都市對儲水、排水、過濾汙染物的能量，其中，施工中的文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，人行道拓寬就以「會呼吸」的設計，讓水與空氣穿過透水鋪面，向下逕流至地下水補注，減緩熱島效應。

建設局指出，「海綿城市」代表都市對儲水、排水、過濾汙染物的能量，並兼具降溫功能，是先進都市追求的目標。而文心路人行道以水泥本色灰色為主，看似和一般人行道一樣，不過，人行道下層卻深藏多道先進工法，並採取「透水地磚」作為人行道鋪面。

建設局說，文心路人行道施作共5層，當雨水經過透水地磚，流入襯墊層，鋪面下方有採用管式混凝土結構打造的乘載層，可有效將人行道上的逕流水導入地表，進入清碎石層後到既有路基。建設局在既有路基層中加裝排水礫石樁，可將水注入地下水，發揮補注水源效果。

建設局長黃玉霖表示，讓人行道「會呼吸、猶如海綿」的先進工法，就是「管式混凝土結構」及「排水礫石樁」，此工法不但可大幅減輕排水系統負擔，並藉由大氣中涵養的水分調節溫度，減緩熱島效應，一方面能避免瞬間暴雨造成排流不及、回灌或淹水等情形，還可有效增加人行道的承載能力，延長使用壽命。

黃玉霖指出，文心路人行道拓寬後，打造全線近20公里的透水鋪面，改善面積約為5.7萬平方公尺，徹底改變傳統無法有效涵養、保留水源的「濕式紙模地坪」不透水混凝土鋪面。未來市府公共工程也會廣泛運用上述創新工法，讓台中市強化「海綿城市」的能量。