太尷尬！17歲少年胸前激凸 怕被笑體育課通通請假不敢上

有17歲少年因少年肥胖造成胸前激凸，怕被笑體育課通通請假不敢上，須靠手術改善。（記者蘇孟娟攝）

2018-09-10 12:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕17歲少年因肥胖連胸部也變大，因外觀不佳，少年勤跑健身房，原本重達90公斤的他，成功瘦身到75公斤，不料只有胸部瘦不下來，胸部激凸讓他不敢穿T-shirt，每逢上體育課，少年想盡辦法請假，更不敢上游泳課，怕被同學嘲笑，醫師診斷後，原來少年有男性女乳症，目前先藥物控制觀察，2年後若未改善，就須進行乳腺切除手術才能恢復平坦外觀。

中國醫藥大學兒童醫院整形外科醫師陳信翰指出，現在的幼童受飲食西化影響，常有體重過重情況，另受環境荷爾蒙影響，門診有愈來愈多男童個案因胸部變大前來看診，10年前約2、3個月才有1件，今年暑假幾乎每週有1例。

其中17歲少年到門診時，靦腆陳述自己無論怎麼減重、健身，都沒有辦法讓激凸的胸部消失，盼醫師幫忙。

原來少年小時候超愛吃炸雞、鹹酥雞、漢堡、薯條等高熱量、高油脂食物，體重曾飆升到90公斤，升上高中開始注重外觀的他，勤跑健身房練身型，也配合節食等，身高175公分的少年雖成功瘦到75公斤，已有型男體格，令人尷尬的卻是胸部沒瘦，形成激凸情況，讓他根本不敢穿T-shirt。

另學校上體育課時，因有游泳課，少年覺得太尷尬，想盡辦法通通請假不上，教師向家長了解原因，家長一問才知少年的煩惱，帶到醫院尋求協助。

陳信翰說，少年出現「男性女乳症」主因長年飲食習慣不佳造成肥胖，加上進入青春期荷爾蒙混亂，造成乳腺或乳管增生，以致少年雖卯起來減肥，只能減少脂肪，無法減去已生出的乳腺，外觀還是難能平復。

陳信翰說，目前先請男學生配合藥物控制，若觀察到20歲後還沒有改善，就須手術切除乳腺，徹底解決激凸的問題；因男性女乳症一部分是脂肪，需要配合抽脂及因皮膚鬆弛還需要合併切除一部分皮膚組織讓胸部平坦。

陳信翰說，目前兒童常有肥胖問題，常已出現男姓女乳症，但12歲以前多是脂肪造成，12歲以後隨開始發育，恐有乳腺增生情況，治療方式會先以飲食調整及搭配運動，若未改善，才會加藥物控制，最後才採取手術治療，提醒家長還是應多注意兒童飲食均衡。