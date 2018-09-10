七星潭步道震後封半年 阿伯怒譙縣府「讓我們很見笑」

2018-09-10 11:45

［記者王峻祺／花蓮報導］206花蓮強震後，知名七星潭自行車、人行石磚步道遭震毀，至今超過半年仍有部分區域未修繕，拉起的簡易封鎖線更因風吹日曬雨淋時常掉落，屢遭民眾誤闖，當地居民看了忍無可忍，質疑花蓮縣政府無作為，其中一名阿伯還怒譙「讓我們住在這邊的人很見笑（丟臉）！」縣府表示，施作復建工程，預計趕在今年11月中旬完工。

花蓮縣長參選人劉曉玫昨到七星潭掃街拜票，目睹因地震嚴重受損的自行車道。她說，路面扭曲變形、地磚被掏空移除，還有某些區塊整片陷落，一旁人行道的護欄也斷裂傾倒，簡直慘不忍睹、怵目驚心，勢必造成民眾安全問題。

劉曉玫說，2月震後至今，縣府除了以天價進行香榭大道標案，還花1300萬元找Discovery拍攝地震宣傳影片、花814萬元製作「光碟與感謝函大禮包」寄給全國民眾，更花了100萬元辦餐會宴請3000賓客，卻放任步道繼續支離破碎，讓許多騎車經過的遊客及居民抱怨、吐槽。

她說，縣府寧要香榭大道的千年地磚，也不管道路殘破不堪，簡直就是「卸責推託、毫無擔當！」對於東大門夜市內外破碎地磚與傾倒的路燈，及七星潭自行車道遲未修復，均以經費不足、多次流標為藉口搪塞，「完全不同於面對修繕工程哭窮的嘴臉，浪擲花蓮人納稅錢不眨眼。」

劉曉玫說，這些事情看在花蓮民眾眼裡，怎麼能不心痛，七星潭當地居民也趕來陳情，質疑自行車道及人行步道破成這樣要怎麼發展花蓮觀光，氣憤抱怨「讓我們住在這邊的人很見笑！」

花蓮縣政府觀光處長彭偉族說，毀損時已設立禁止進入告示牌，但因海邊風大，原有警戒線可能被風吹斷或人為破壞斷線，至於災害復建工程補助機制，早於今年3月7日向中央提報爭取補助該區災修工程經費1200萬元，但在3月31日僅獲核定補助214萬元辦理災修工程，造成工程發包困難、多次流標，直至9月4日才完成工程決標，近日即將開工施作，預計趕在11月中旬前完工。