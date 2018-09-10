中秋連假將至 各項疏運措施看這裡…

今年中秋3天連假自9月22日起至24日，交通部將加強高速公路管制措施，同時每天0至5時國道全線雙向暫停收費，且今年首度試辦於連假前、後1日，國5上午6時至下午3時暫停收費。（交通部提供）

2018-09-10 11:39

〔記者陳宜加／台北報導〕今年中秋3天連假自9月22日起至24日，交通部表示，疏運措施仍以增加公共運輸運能為主，雙鐵運能各將增加至少1成、國道客運提供85折票價優惠；並將加強高速公路管制措施，同時每天0至5時國道全線雙向暫停收費，且今年首度試辦於連假前、後1日，國5上午6時至下午3時暫停收費。

鐵路部分，高鐵以服務西部為主，運能較平日提升13.3％，連假期間早鳥、大學生專案維持適用，並視實際尖峰時段需求增加自由座車廂數、臨時增開北上全車自由座班次；台鐵則以服務東部為主，全線運能較平日增加10.7％，每日開行樹林─花蓮、七堵─嘉義區間快車、東線新自強號實名制與返鄉專車也持續實施。

另外，東線普悠瑪號與太魯閣號發售限量8折站票，另為分流，於中秋連假前一日、收假日，分別開行台北─花蓮、台北─台東紅眼列車，提供7折優惠票價。

國道客運部分，西部每日將平均開行1.1萬班次、東部1800班次，總計88條路線並提供平均85折票價優惠；台灣好行42條客運路線實施電子票證半價優惠措施。另使用電子票證搭乘國道客運、台鐵、高鐵，轉乘公路客運或市區客運也將提供基本里程或一段票免費。

交通部指出，連假期間將嚴格管控國道重點路段，高乘載管制分別為9月22日7至12時於國1內湖至頭份、國3木柵至香山路段，各交流道南下入口匝道實施；9月22日與23日7至12時則於國5南港系統至坪林間各交流道南向入口匝道實施；另外，9月23日與24日14至21時，於國5蘇澳至頭城間各交流道北向入口匝道實施。

入口匝道封閉則規劃於9月22日與23日全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口匝道；9月23日與24日全天封閉國1虎尾、埔鹽系統、國3竹南等北上入口匝道。

至於連假期間國道收費措施，交通部表示，連假期間收費時段採單一費率，每日0至5時，全線雙向暫停收費；國3新竹系統至燕巢系統，採通行費8折收費。

今年並首度試辦於連假前、後1日，國5自上午6時至下午3時暫停收費，期轉移部分往返國5交通需求，減少尖峰時段瓶頸路段達到過飽和的機率，並減少壅塞。

高公局並已規劃4條長途替代國道、7條地區短途替代道路，建議用路人以台9替代國5、以台63替代國6、以台61替代國1與國3，避開壅塞路段，免受塞車之苦；另提供旅行時間預測及替代道路行駛時間即時資訊。