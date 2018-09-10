亞培原味安素未下架 頂好超市同安店遭開罰

衛生局清查通路發現，頂好超市同安店仍有6罐亞培原味安素未下架，將按「台北市食安自治條例」開罰3萬至10萬元罰鍰。（衛生局提供）

2018-09-10 11:35

〔記者周彥妤／台北報導〕亞培原味安素等6款產品疑變質， 衛福部要求全面預防下架，台北市衛生局昨派人清查通路，發現頂好超市同安店仍有6罐亞培原味安素未下架，將按「台北市食安自治條例」開罰3萬至10萬元罰鍰。

營養食品亞培「原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」及「愛美力HN」等6項產品因有瑕疵，遭民眾投訴；衛福部食藥署7日宣布傍晚5時起全面下架，昨下午5時前需全數下架完畢，累計下架逾264萬罐。

台北市政府參議兼代衛生局食品藥物管理科長王明理說，昨天衛局派16名稽查人員在北市25處具代表性通路、賣場、藥局等地抽查，確認業者是否完全下架，發現頂好超市同安店仍有6罐亞培原味安素陳列架上，業者稱是分店員交接班不清楚所致。

王明理說，衛局本週將會請業者說明，釐清責任歸屬，本週也將依「台北市食安自治條例」開罰3萬元至10萬元罰鍰。

王也表示，衛局全面抽驗亞培全品項產品，從原本25項增至29項，預計1至2週發布檢驗報告，並要求亞培開設20個專線，供民眾致電洽詢。

針對媒體報導亞培「葡勝納」、「小安素」、「倍力素」等產品也有問題，王明理則說，3款產品分別從不同國家進口，都領有食藥署「特定疾病配方食品」核備函字號，進口時皆檢具相關簽審文件，客訴占比未超過異常值，且衛生單位未接獲具體客訴，因此無須下架，民眾無須過度擔心。

至於上述6款已下架產品何時才能恢復販售？王說，目前並無具體時程，須待產品符合食品安全標準才可上架。