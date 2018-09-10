王國材今接圓山飯店董事長 首要改善交通接駁車

圓山飯店10日舉行董事長交接典禮，在監交人李國興（中）見證下，代理董事長王國材（右）從前董事長張學舜（左）手中接下印信，完成交接儀式。（記者羅沛德攝）

2018-09-10 11:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕圓山大飯店今天舉行第15屆董事長交接典禮，原任張學舜正式將圓山董事長一職交由交通部政務次長王國材代理。王國材今天表示，未來他在圓山有3件重要的事情要做，包括解決台北和高雄圓山的公共運輸問題、包裝圓山形象及數位轉型以及強化俄羅斯及國旅市場。

張學舜今天致詞時多次表達對同仁的感謝，他說，在這個月和下個月將有4團俄羅斯踩線團來台踩線，這是台灣觀光發展的一大步，未來在王國材董事長的帶領下，能統合交通部和觀光業界資源，迎接觀光史上重要篇章。

王國材表示，在自己短期代理期間，有3件事情要做，首先是台北和高雄圓山的接駁問題，圓山飯店公共運輸不便，是旅客最常反映的問題，我會和高雄市政府討論電動公車接駁衛武營捷運站與圓山飯店的可行性，例如在台北圓山捷運站接駁車設立站牌，讓搭乘的客人旅客能更迅速找到位置，因為有便利的交通，才能讓旅客便於前來飯店消費。

第二是圓山的形象，王國材說，圓山有很多歷史文化，但年輕人買不買單又是另一回事，圓山過去多是神秘歷史文化，要如何和年輕人接軌需要新的行銷手段；未來將透過AI和大數據分析旅客的喜好，吸引更多國際觀光客入住圓山。

第三件事就是強化俄羅斯及國民旅遊市場，王國材說，俄羅斯1年有4000萬名旅客出境，但每年到台灣卻不到1萬人，這是很大的市場。而國旅每年有1.8億出遊人次，國旅卡又有8000元需用在觀光產業，未來規劃推動8000元國旅平價套裝行程，吸引國旅卡使用者。

圓山飯店代理董事長王國材。（記者羅沛德攝）