台日觀光交流 9月底台灣微體驗仙台見

日本仙台觀光國際協會理事長村山光彥（右）率團造訪台南市，南市旅行商業同業公會理事長蘇榮堯（左）熱情歡迎。（記者王俊忠攝）

2018-09-10 10:23

〔記者王俊忠／台南報導〕日本仙台觀光國際協會理事長村山光彥，近日率團造訪台南市，並舉行仙台、山形2市的觀光討論會，南市旅行商業同業公會理事長蘇榮堯邀集數10位旅行業者與會。村山光彥表示，此行主要目的除了向台灣、台南民眾推薦日本東北風光如山形溫泉等景點外，也會參訪台南知名景點帶回推薦給日本民眾，加強台、日兩地觀光交流。

村山光彥說，因為仙台與台南是姐妹市，過去仙台觀光國際協會都向台南介紹仙台市美麗的旅遊景點，這次加入山形市，要把山形的多個優質溫泉景點推薦給台南民眾，尤其是仙台機場備妥進入山形市的觀光巴士，旅客只要從仙台機場入境，就能搭巴士直達山形市，到仙台、山形兩地旅遊十分便利。

南市旅行商業同業公會理事長蘇榮堯表示，南市旅行公會與仙台觀光國際協會從2年前開始密切交流後，雙方每年都固定組團參加在台南、仙台2地舉辦的觀光活動，如仙台每年都會組團參加在台南舉辦的旅展和台南市府舉辦的觀光活動；台南旅行公會也會組團到仙台參加活動。

南市旅行商業同業公會將於9月底偕同府城伴手禮協會與台日文化交流協會到日本仙台參加為期3天的台灣微體驗活動，把台南知名觀光景點與伴手禮介紹給日本旅客；11月中旬在台南舉行的旅展，除了有仙台市外，包括山形市、大崎市觀光團體都會到台南推廣這些城市的優質旅遊景點及行程。