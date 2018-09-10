囚犯揭密看守所生活 直嘆 「被告最沒人權」

2018-09-10 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名男網友在Dcard上發文，文章皆是以自己被關在號稱「天下第一所」的台北看守所中的心路歷程，甚至是揭密看守所內的設施、生活方式等，引起網友熱烈關注，文章甚至一度頗為熱門。

綜合媒體報導，一名男網友在Dcard平台上使用卡稱「地獄倒楣鬼」，表示自己被關了4個月，在裡面過得真的不是人的生活。自9月1日起至今發了9篇與看守所相關的文章，據《ETtoday》報導，日前27歲的「地獄倒楣鬼」因任職的公司涉及吸金案，被捲入其中，北檢年初傳喚後，聲請法院羈押禁見4個月，5月初羈押期滿才獲釋。

「地獄倒楣鬼」在環境生活篇裡面說道，生活環境就是3名囚犯一起擠在180x180cm的空間裡，非常的擠，而且吃喝拉撒睡都跟室友待在一起，無論是洗澡、大小便都沒有自己的隱私，對於大便很臭怎麼辦，他說道：「邊拉邊舀水沖阿，這是對室友的尊重，這裡馬桶沒有水箱，都是用小臉盆或漱口杯舀水沖，拉完就直接洗屁股。」而且自3月1日起就沒有熱水，太冷叫出聲會被罵，還得小心別濺濕棉被。

食物方面，「地獄倒楣鬼」表示，飯菜都很油而且菜都煮的很黃、很爛，他說：「北所官網公布的菜單，都是騙人的，根本是給家屬看的。」若是家屬帶進來的飯菜，因為管制很嚴，最後也都會被剪得碎碎的。他更表示「被告真的沒人權」，受刑人還可以工作、學東西，被告只能關著，心靈不堅強，真的是會崩潰。