才學2小時！單親媽工作被老闆娘狠罵「單親就都要忍受」

2018-09-10 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名36歲的單親媽媽到臉書社團「爆怨公社」透露，她在一間加油站工作時遇到的誇張待遇，她事先只實習了兩小時，隔天去上班時，老闆娘就不斷對她破口大罵，完全不管現場還有客人，讓她不禁難過地說，「從事服務業快十五年了，從來沒有像今天如此痛苦過！」

「我不覺得單親有什麼，因為單親家庭讓我學會更堅強，讓我小孩學會更獨立」，但這件事真的讓她以忍受，原PO正式上班前一天只實習了2小時，隔天早上7點上班，「從頭到尾，我被老板娘大聲罵了數不清幾次」，只要問問題，或動作慢了點，完全不管還有客人在場，就是毫不留面子的狠罵，「妳動作是不會快一點嗎？妳這樣是要怎麼獨立作業？你這樣不行？我還以為請到一個正常的！」

如果老闆娘沒有回答問題，因為只有原PO一個員工，她只好去請老闆教她，老闆也知道妻子的脾氣，但老闆向原PO說，「他老婆就是這樣，已經罵走很多人了，他跟他老婆也溝通無效，希望我在堅持」，為此，原PO又堅持了2小時，不知道已被罵哭了幾次，即使如此，有客人來原PO還是盡責地笑著喊歡迎光臨、為客人服務。

「單親本來就什麼都要能忍受」，直到老闆娘飆出這句話，原PO終於忍無可忍，覺得這句話「已經把我的人格踩在最低了...」原PO直接跟老闆說，「薪水我不用了，我們家雖然單親低收入，但我要的只是互相尊重，如果有少錢，請您打給我」，原PO說，她很認真學習，也有做筆記，很不解為何要這樣不留顏面的大罵，「這個老板娘讓我真的非常難堪也讓我很懷疑自己，總之，真的很痛苦很痛苦」。

網友看完也爲原PO抱屈，並紛紛給予鼓勵，「慣老闆請不到員工，剛好而已...」、「叫他老婆自己做好了，我看若真的這樣應該也請不到人，誰要為了賺那一點薪水在那給人羞辱，同薪的工作多得很，樓主加油！」、「這種爛老闆娘我以前工讀生時也遇過，單親媽媽辛苦了，請加油」。