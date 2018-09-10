「好兄弟」快閃！139線死傷頻傳 彰市辦路祭鎮煞

139線風景優美，唯近來死傷頻傳，1個多月前交大男大生慘遭撞死，車友騎自行車送行。（資料照）

2018-09-10 09:01

〔記者湯世名／彰化報導〕「好兄弟」快閃！彰化縣139線大彰路最近1個多月來傳出4起共2死4傷的車禍事故，由於適逢鬼月，地方傳言「好兄弟抓交替」，陰風陣陣，令地方及用路人恐慌，紛紛要求辦路祭，彰化市公所也決定從善如流，明天上午9點將在139線顏氏牧場附近舉辦路祭，市長邱建富表示，現場將準備100桌的普渡桌，除煞避邪後大家出入都平安。

今年4月間周姓男子開車載女性友人到彰化市139線時疑因精神不濟，過彎時未發現逆向，撞上1名劉姓自行車騎士，劉男噴飛到轎車檔風玻璃上，身上多處擦傷，轎車內的周男與女性友人也受傷，所幸3人都無生命危險；7月29日國立交通大學電機系3年級倪姓高材生，在139線騎自行車時突遭後方轎車追撞彈飛30公尺，顱骨碎裂、右腿變形骨折，送醫不治；某科大吳姓男大生9月初與3名友人騎機車行經139線一處彎道，吳男疑因車輪打滑衝到對向車道，與迎面而來的廂型車發生擦撞，吳男頭部出血傷勢嚴重，尚未脫險。日前一名鄭姓男大生被發現連人帶機車墜落12公尺深谷慘死，兩天後才被發現。

民俗專家蒲慶峰到場勘查指出，八卦山早期是軍事戰亂區，使得139線冤魂很多，該處又是一處彎道屬於「鐮刀煞」，「抓交替」只是1對1，這裡還是無差別「抓輪替」，亦即沒有設定幾個人，有機會就會被鎖定，尤以農曆七月更為嚴重，除了辦路祭，也應降低速限。

由於地方傳言是「好兄弟抓交替」，紛紛要求辦路祭，彰化市公所也決定從善如流，將在明天上午9點至下午於139線顏氏牧場附近舉辦路祭。市長邱建富表示，他們將會同花壇鄉公所、當地居民一起辦路祭，現場將有100桌普渡桌，希望能讓往生者安息，居民則求一份心安。地方人士也呼籲，民眾開車、騎車行經139線時，最好遵守速限並保持良好駕駛習慣，以策安全。