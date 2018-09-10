全球港灣城市論壇 請來大咖級演講人

2018-09-10 08:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2018全球港灣城市論壇，將於9月25日至27日在高雄展覽館登場，有來自25國、超過120位港市代表及專業菁英與會，更請來「全球創業網絡GEN」創辦人兼總裁Jonathan Ortmans演講。

高雄市政府於2016年發起第一屆全球港灣城市論壇，建立港灣城市交流平台，今年第二屆全球港灣城市論壇，以「Here and Beyond-Forces affecting our future，眼界港灣新未來」為主軸，聚焦新創與青創、會展與觀光、海洋新經濟、智慧新城市、永續綠環境等5大議題 。

連續3天的議程，共有2場主題演講、16場分組座談。主題演講邀請到重量級主講人，來自美國華盛頓的「全球創業網絡（Global Entrepreneurship Network，GEN）」創辦人兼總裁Jonathan Ortmans，營運遍及170個國家，該組織致力引領創業家發揮創意，協助新創公司開創全球化業務。

另一位主講人為日月光半導體總經理吳田玉，擁有12項美國專利，是全球半導體協會（GSA）董事會成員，致力促進微電子及微奈米電子產業供應鏈的永續發展。

高雄市代理市長許立明表示，2018全球港灣城市論壇，邀集4大洲25國、共65個城市120位港市代表與會，其中來自東南亞的城市數量占1/3，包括馬來西亞檳城、菲律賓宿霧、印尼雅加達等。

許立明強調，高雄做為新南向基地，能以更貼近亞洲的國際視角，提供多元城市轉型策略和治理經驗，期盼透過港灣城市經驗交流，提高台灣國際能見度。