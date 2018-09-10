轉角撞見藝術節 從中壢火車站開始尋寶趣…

高掛民生路街道上空用回收塑膠袋、釣魚線、釣繩等材料創作的「壢舊彌新」（補天計畫）作品。（記者李容萍攝）

2018-09-10 00:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢火車站前向來是多元族群與新移民共同生活的場域，即將於9月14日至30日登場的2018桃園地景藝術節，於「藝遊中壢上河圖」展區首度挑戰在中壢火車站前策展，透過藝術家與在地16組中壢社群組織、學校合作，邀請民眾從中壢火車站開始尋寶，穿過熱鬧的中平商圈，探訪中平路故事館及在地特色小店，再往北沿著老街溪，享受城市中的地景藝術小旅行。

這些作品的創作材料採用回收的環保材質，例如回收塑膠袋、二手回收衣服、回收木材、馬路標線剩料、剩餘布邊、剩餘衣料、鈕扣、稻草等，希望民眾共同反思如何保護環境。

由藝術家江海泙與飄洋過海的越配權益促進會在中火車站前廣場合作「家的椅子，我的位置」作品，透過一張看似日常卻又別具特色的再生藝術木椅子，讓這裡成了她們青春歲月的第二個家鄉。

由大橋頭藝術工作室藝術家學涵、姜名駿的「中平地圖蛇」藝術作品，以馬路標線為創作媒材，與居民共同創作「中平圖騰」，就烙印於中平路與延平路口的徒步街上。

中壢市中心從過去訂製服到現今成衣批發零售，衣飾是中平商圈代表產業，藝術家程奕祥廢棄再生木棧板、回收衣料創作「舊衣新穿．燈桿的新衣」及「民生大鈕扣」兩件作品，藉以發掘商圈過去產業風光。

高掛在中平商圈路底、民生路街道上的「壢舊彌新」（補天計畫）作品，是藝術家楊芳宜、吳宜靜和中壢里、石頭里辦公室的共同創作，用回收塑膠袋、釣魚線、釣繩等材料，展現新世代的創意。

另外，張瑋倫、龔芸透過探訪50位在地區民的生命故事及老照片，藉由藝術家對市民肖像的速寫、故事採集及老照片蒐集，與中平故事館合作推出「我的壢歷史」展覽，中平路故事館後方的小巷內另有桃園第2屆學藝員結合故事館建築特色與中壢歷史進行牆面彩繪，將成為中壢打卡新亮點。