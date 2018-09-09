強震過後......電力恢復 北海道台客逐漸回籠

今晚在登別溫泉街購物逛街的，都是台灣觀光客。（記者蘇福男攝）

2018-09-09 22:55

〔記者蘇福男／北海道報導〕日本北海道6日凌晨發生芮氏規模6.7地震（日本震度7級），隨著新千歲機場國際航線復飛，距離機場1個多小時車程的登別溫泉區，也因恢復電力，台灣觀光客再度回籠。

導遊蔡怡婷表示，華航每天有1航班從高雄直飛北海道，北海道6日凌晨發生強震後，不少參加旅行社北海道的團客紛紛取消行程或轉團延後出發，8日華航高雄－北海道航班僅有數十名乘客，今天（9日）下午1點的航班則有百餘名乘客，「北海道的台客慢慢回來了！」

北海道新千歲機場國內、國際航線相繼復飛後，人潮逐漸湧現，但部分免稅商店仍未開店，為了節電，機場在出入境管制區加開電風扇輔助空調。

北海道強震後，北海道全道停水停電，登別溫泉區在8日恢復電力後，溫泉旅館和禮品店今天也逐漸恢復正常營運，晚間來自高雄的旅行團觀光客再度光臨溫泉區，為入夜幽靜的登別溫泉街道，增添些許人氣。

登別溫泉街便利商店7-ELEVEn，晚間架上的飯糰、輕食已被一掃而空，店方還來不及補貨，禮品店內全是來自台灣的旅客上門走逛，業者表示，此次強震登別溫泉區除了停電，並無其他災損，9月底之後北海道的賞楓季將熱鬧登場，歡迎台灣旅客來北海道觀光旅遊。

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華航今天（9日）下午高雄直飛日本北海道的航班，有百餘名乘客。（記者蘇福男攝）

華航每天有1航班從高雄直飛日本北海道。（記者蘇福男攝）

北海道新千歲機場國際航線復飛後，機場人潮逐漸湧現。（記者蘇福男攝）

台灣旅客抵達新千歲機場後，在國際線大廳與哆啦A夢合影。（記者蘇福男攝）

登別溫泉街便利商店7-ELEVEn，晚間架上的飯糰、輕食已被一掃而空。（記者蘇福男攝）