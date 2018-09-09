比好兄弟還兇？東隆宮普渡放燄口 信徒前撲後繼接糖果

2018-09-09 22:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是農曆七月最後1天，東隆宮舉辦東港鎮地方中元普渡的「總普」，其中民眾相當期待的放燄口儀式在晚間7點開始，經過法師近1個半小時的巡普和化食儀式，由迎王大總理許振生和廟方執事人員，灑出多達多達2萬多元的糖果、零食，現場信徒擠得廟埕水洩不通，道長念經文聲還未落，信徒就已舉起紙箱、水桶前撲後繼上前還發出嘶吼，有信徒形容場面「若沒開燈真的會嚇到人」，可比好兄弟還兇。

相傳放燄口儀式是來自「目連救母」的典故，因餓鬼口中吐火無法進食，所以才會作法後再施食。而道教則稱作「化食」，就是希望食物能一化十、十化百，讓好兄弟能夠讓食物順利入喉，在中元普渡飽餐。

法事從道長、道士巡視普渡會場開始，就有許多信徒拿著空紙箱、水桶到廟埕等候，道長隨後上台，施念「化食」經文，屏東天氣仍熱，現場人潮磨肩擦踵氣溫飆高，但長達1個小時的念經，廟埕人只有越來越多，開始擠得水洩不通，有經驗的信徒察覺時刻將近，開始前撲後繼往前，還發出低沉嘶吼。

東隆宮的燄口、施食儀式，信徒拿著紙箱和水桶到場擠爆廟埕，已成為農曆七月的東港即景，信徒沒等糖果落地，就在空中攔截，甚至發出的低吼讓人直稱「這不開燈真的會嚇人」；東隆宮廟方指出，嚴禁使用雨傘倒過來盛裝，而今年光是零食糖果的經費就多達2萬6800元，呼籲信徒在盛裝過程中，應小心為上。

東港民俗文化研究者陳進成說，東隆宮為東港信仰中心，農曆七月的最後一天普渡作為民俗月的總結，在燒化大士爺後象徵關鬼門，而施食儀式中，確實有的廟宇會因施食對象為好兄弟，應尊重好兄弟先享用，等落地後才會讓民眾拿取，不過今天的場面也可說是東港的普渡特色。