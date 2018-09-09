獨老出門好危險 弘道助老一秒解危

2018-09-09 22:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕86秀英阿嬤獨居彰化田中老厝，出入門口得先爬階梯，然而階梯沒扶手，她只能以門口衣架桿充當扶桿，雖然方便但不安全，暴露獨居長者生活危機。弘道老人福利基金會今日與中國人文生命科學永續發展協會等人，一起到秀英阿嬤家安裝活動式安全扶手，只要一秒推下扶手，阿嬤就能安心出門。

弘道老人福利基金會長期關懷秀英阿嬤，感受老者獨居生活不便，期盼外界援助，中國人文生命科學永續發展協會今日到場協助發現，獨居長者居家安全困境，決定捐贈20萬元給弘道老人福利基金會，發揮雪中送炭精神。

秀英阿嬤說，住的是傳統式一條龍磚瓦建築，門口都砌有2、3層階梯，隨著年歲漸長，爬上爬下擔心不穩，所以在門口放一座鐵製衣架充當扶手，還放了兩塊磚頭防滑；但是阿嬤的創意，弘道志工認為仍有潛在危險，今日利用助老服務費，請修繕師傅陳宏益，量身訂做兩道活動式安全扶手，阿嬤只要一秒推下扶手，就能穩穩的出入階梯，使用方便安全，她也不禁開心比讚。

弘道老人福利基金會執行長李若綺說，秀英阿嬤的房子已有60多年，相當老舊，門口階梯也潛伏不安全，這次安裝活動扶手，並修繕好屋內其他需要維修的們、窗等，就是希望秀英阿嬤可以安心在宅生活。

為幫助中、彰、投、嘉等地區獨老老宅修繕，弘道老人福利基金會今年度尚有約600萬元助老服務經費缺口，這次中國人文生命科學永續發展協會捐款20萬元，是很大的挹注，希望藉此拋磚引玉，號召更多企業、熱心民眾一起來關心老人家。