檢視社會對水的態度！ 高屏溪研討會屏東登場

2018-09-09 23:19

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東平原雖然地勢平坦，但降雨分佈極端不平均，有九成的雨水集中於五月至十月豐水季期間降下，讓南臺灣的溪流大都有雨澇旱涸的特性，為了各界知道高屏溪百年來的人文景觀發展歷程，「高屏溪水文化景觀與人文視角」研討會今在屏東縣政府舉行，推動台灣水利工程改善的發起人、屏東科技大學工學院長丁澈士表示，研討會不止討論如何對高屏溪的治理觀念，也檢視社會對水的態度。

丁澈士指出，南台灣的氣候構成溪流的特性，山區是年輕的地層，地表極易沖刷，河水中夾帶大量泥沙，在河川中下游大量淤積，因此出現沖積平原，這樣的自然環境條件，也深刻影響了屏東平原人文發展空間，包括湧泉聚落與埤圳的開發、提防工事規劃和水利投資形式與大小，在經營模式上都與北部不同。

研討會從自然環境條件開始，講述了高屏溪流域的水利開發技術及湧泉水資源等利用，同時也提到台灣面臨極端氣候，多颱風、地震、降雨不平均等影響，增加水利開發的難度，同時也增加水利設施投資及維護的成本。

會中更提及高屏溪流域從日治時期因引入菸產業，到70年代的養豬、90年代設立林園工業區等長期造成水污染，而後續離牧政策，讓高屏溪漸恢復彈塗魚等生態景觀，驗證了用不同的方式對待河川，會為地方呈現不同的人文景觀。

會中包括台灣師範大學台灣史研究所教授張素玢、屏東農田水利會長黃信茗、林邊國中教師林俊彬、文化部文資審查委員賴福林、高雄農田水利會長呂文豪等人參與，並有曾坤木、鄭溫乾、鍋及青、沈沐蒼等人進行專題分享。

丁澈士也指出，希望透過專題討論，開啟高屏溪水利文化資產和人文視角的詮釋，透過水文化資產的田野調查和紀錄，並且與臺灣各地區水文化生活圈的跨域對話，提供未來區域規劃或土地發展模式的材料。