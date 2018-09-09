一碗鱔魚湯 9旬嬤想起愛情的滋味

92歲的梅花阿嬤（左），開心朵頤懷念70年的鱔魚湯。（記者陳冠備攝）

2018-09-09 22:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕92歲的梅花阿嬤因眼疾失明，生活起居全靠70歲的兒子照顧，近日她突然想喝鱔魚湯，旁人問卻不說理由，弘道老人福利基金會今日到宅進行喘息服務，悄悄準備一大鍋的鱔魚湯，阿嬤開心朵頤連喝3碗，才娓娓說出年輕剛結婚時生病，先生疼愛她經常買鱔魚湯進補，後來病好了就不再喝過，最近身體又感到病痛，才又想起許久不曾喝的鱔魚湯，這次相隔70年再品嚐，回憶一樣甜蜜。

家住田中的梅花阿嬤個性樂觀健談，前年罹患眼疾失明，對阿嬤來說充滿打擊，她眼睛看不見，只能在家靠指尖摸索新生活，每當弘道志工前往訪視，梅花阿嬤總會開心的唱起日本童謠－桃太郎迎接，但近日身體病痛令她悶悶不樂，口中嚷嚷著想喝鱔魚湯，家中無經濟收入，只能作罷，弘道志工得知，今日準備一鍋鱔魚訪視，梅花阿嬤感到滿足，又開心的唱起桃太郎了。

「好香！」梅花阿嬤說，20歲新婚那段前間，手傷一直未癒，先生得知喝鱔魚湯對身體有益，還特地跑到員林市場買，第一次品嚐鱔魚湯，覺得人間美味，先生疼愛，隔幾天又去買一次，後來手傷好了，一直到先生逝世，都沒再吃過。

梅花阿嬤說，當年喝鱔魚湯有這麼一句俗語「吃到古溜溜，身體就好溜溜！」深感近年身體狀況大不如前，又想起當年吃鱔魚湯的回憶，這次再嚐鱔魚湯，重溫記憶中的美味，感到相當高興。

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