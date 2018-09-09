亞培6款產品下架264萬罐 食藥署要求一週提報告

截至今日下午5點，亞培公司6款產品累計已下架超過264萬罐。（資料照，台北市衛生局提供）

2018-09-09 21:18

〔記者林惠琴／台北報導〕亞培「原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」、「愛美力HN」等6項產品因品質瑕疵，衛福部食藥署要求今日下午5點前要全數完成預防性下架，累計已下架超過264萬罐，並要求亞培公司一週內提出檢討報告，待抽驗結果出爐後，再決定下架產品後續處置。

針對此事，亞培公司今赴食藥署說明，食藥署副組長魏任廷表示，亞培公司主要針對下架情形與品質管控進行說明，其中，在下架方面，今日下午5點是最終期限，亞培公司承諾6項產品會全數完成預防性下架，累計已下架264萬4939罐。

在品質管控方面，魏任廷指出，對於產品出現結塊等情形，亞培公司解釋，均為進口貨，但原廠在出貨前均有一定把關程序，究竟為何會出包，內部已在釐清原因，而食藥署也已要求亞培公司必須在一週內提出檢討報告。

魏任廷強調，對於亞培公司6項產品已進行抽驗，若結果有變質、腐敗等情形，違反「食安法」規定，依法將可處6萬元至2億元罰鍰，且相關產品要銷毀；若結果為符合標準，則會再審視製程與其他條件評估後續處置方式。

另外，除了預防性下架的6項產品外，亞培公司糖尿病患者專用的「葡勝納」後、孩童專用的「小安素」也有民眾反映出現結塊等情形，魏任廷強調，對於亞培公司的其他產品，台北市衛生局已介入調查，萬一證實有衛生品質疑慮，不排除一併預防性下架，以確保民眾食品安全。