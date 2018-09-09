田菁泡水加上豔陽曝曬 民怨：稻田多了刺鼻「豬屎味」

田菁耕鋤後泡水會發酵分解出「氨」，不僅散發濃濃刺鼻味，稻田也可見紅褐色的臭水。（記者張議晨攝）

2018-09-09 20:39

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「怎麼那麼臭？」稻農休耕期間撒種田菁培養地力，但宜蘭近日艷陽高照，耕鋤後的田菁在水田裡分解，散發陣陣「阿摩尼亞味」；壯圍鄉新南村長葉慶文接獲許多民眾投訴，指刺鼻臭味難耐，影響住家環境；對此，農委會農糧署解釋，田菁泡水會分解出「氨氣」，建議農友耕鋤時維持土壤濕潤再耕鋤即可。

宜蘭稻作約在六、七月間收割，收割完後農田幾乎未再耕作，稻農為申請休耕補助，會在田中撒上綠肥作物，培養地力，宜蘭稻農已田菁做綠肥為大宗。

田菁約長至1尺高就需動用機具耕鋤，但宜蘭近日艷陽高照，耕鋤後的田菁在水田發酵，散發濃濃刺鼻「阿摩尼亞味」，紅褐色臭水還從水田流入溝渠，令不少民眾作嘔抱怨。

「怎麼會這麼臭？」葉慶文指出，近期不少民眾常向他投訴，「明明周邊沒養豬，怎麼有股豬屎味」？到田間巡視，才發現是田菁泡水惹的禍。

葉慶文抱怨，田菁雖是宜蘭常見的綠肥作物，但「百害無一利」，如成長階段容易引來斜紋夜盜蟲，若泡水曬太陽，則會散發濃濃「豬屎味」，且今年田菁種子又上漲近一倍，造成農友、民眾極大困擾，盼政府能檢討政策。

對此，農委會農糧署解釋，田菁屬豆科植物，含氮量高，若泡在水中曝曬，會發酵產生氨氣；因宜蘭農民習慣在耕鋤後淹水，避免稻田長草，但田菁泡水加上近期陽光曝曬，加快其發酵速度，才會散發刺鼻臭味。

農糧署建議，田菁耕鋤時，只要保持田區濕潤即可，避免田菁泡水發酵；另外，種植太陽麻、虎爪豆等綠肥，也能達到培養地力的效果。