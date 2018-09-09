曾文水庫遊客增加兩成 就為了爭睹這景致...

曾文水庫達到完工45年來的最高滿水位。（記者吳俊鋒攝）

2018-09-09 21:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕規模國內居冠的曾文水庫，為增加容量，水利署南區水資源局進行大壩心層高度的拉抬工程，滿水位提升至230公尺，今年汛期啟動蓄升操作，在連續豪雨挹注下，日前已達標，堪稱史上最高滿水位，民眾遊賞難得的景致，有的還登上好漢坡鳥瞰，湖光山色盡收眼底，根據管理中心統計，這次的週休，入園人數比以往同期平均多了兩成，意外帶動觀光財。

曾文水庫原本滿水位標高為227公尺，一口氣上調3米，也是完工45年來首見，可有效增加5500萬立方米的蓄水量，而壩高的提升，也讓莫拉克風災期間，嚴重淤積後所失去的容量，補回了約6成。

由於壩頂道路海拔約236公尺，民眾遊賞時，可深刻感受到近距離的水位，直呼是難得的體驗，有的還以為會洩洪，專程上山目睹，不過南水局只從下方進行調節性放水。

腳力較好的民眾，則走「曾文好漢坡」的健行步道，登上375階，鳥瞰庫區的湖光山色，也能遠眺下游河川的蜿蜒曲線，飽覽美景。

南水局副局長鄒漢貴表示，因應低氣壓與「山竹」颱風將至，目前透過永久河道放水道、防淤隧道與水力發電等，先進行調節性放水，每秒150立方米，籲請下游居民遠離河岸，以策安全。